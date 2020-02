Wie is toch Haaland, die fenomenale ‘nieuwe Ibrahimovic’?

PortretHij is niet te stoppen: Erling Braut Haaland scoort er lustig op los bij Borussia Dortmund. De negentienjarige winteraankoop maakte al acht goals in 180 minuten en speelt morgen tegen het Leverkusen van Peter Bosz. Waar liggen de roots van het Noorse fenomeen?

17 september 2019, 21.45 uur. De wereld heeft voor het eerst kennis gemaakt met ene Erling Braut Haaland, een negentienjarige spits van RB Salzburg. De lange, blonde spits heeft driemaal raak geschoten in de Champions League tegen KRC Genk. Daar had hij slechts 45 minuten voor nodig. De voetbalwereld staat op zijn kop. Het blijkt geen eenmalige prestatie.

Doelpunten maken is het jonge talent namelijk verre van vreemd. Al zijn hele leven maakt hij altijd en overal goals. Hij schiet zichzelf in het tweede team van het Noorse Bryne FK in de kijker met achttien doelpunten in veertien duels. Het leidt tot zijn officiële profdebuut op vijftienjarige leeftijd en een overstap naar Molde FK, een van de grootste clubs van Noorwegen. Zijn nieuwe ploeggenoten noemen hem gekscherend ‘Manchild', vanwege zijn opvallend reusachtige lichaam op piepjonge leeftijd.

Volledig scherm Haaland als zeventienjarige speler van Molde. © BSR Agency Via Molde, waar hij als zestienjarige spits veertien goals maakt in 39 competitiewedstrijden, belandt hij bij talentenfabriek Red Bull Salzburg. Daar arriveert hij op 1 januari 2019, achttien dagen later maakt hij zijn eerste hattrick in een oefenduel. Scouts van over de hele wereld kijken verbaasd op en noteren driftig zijn naam in hun notitieboekje.



Diezelfde scouts zien hem vanaf het begin van dit seizoen definitief doorbreken bij de Oostenrijkse club. Acht goals in zes Champions Leagueduels, zestien goals in veertien competitieduels... Er staat geen maat op de in Leeds geboren spits. Haaland is de zoon van Alf-Inge Haaland, die in Engeland voor onder meer Nottingham Forest, Leeds United en Manchester City speelde. Zijn voetbalgenen krijgen bij de geboorte van zoon Erling op 21 juli 2000 een nieuw leven. Al op jonge leeftijd schiet Haaland junior zichzelf nadrukkelijk in de schijnwerpers.

Haaland wekt al snel de interesse van de complete Europese top. Borussia Dortmund twijfelt niet en maakt deze winterstop gebruik van de clausule in Haalands contract: daardoor kan hij Oostenrijk voor 20 miljoen euro verlaten. Ook in Duitsland heeft de pas negentienjarige aanvaller geen tijd nodig om zich aan te passen. Ondanks zijn reserveplaats debuteert hij met een hattrick tegen Augsburg. Daarvoor heeft hij slechts 23 minuten nodig. In de daaropvolgende duels brengt hij zijn totaal voor de Duitse topclub op een duizelingwekkend aantal van acht treffers. Dat doet hij in slechts één basisplaats en drie invalbeurten.



De voetbalwereld is de laatste maanden volledig in de ban van de spits. Verschillende media bombarderen hem tot de ‘nieuwe Ibrahimovic’, toevallig het grote voorbeeld van Haaland. ,,Ik had in mijn jeugd veel voorbeelden, maar Zlatan was de allergrootste’’, zei hij na zijn zeer succesvolle debuut in de Champions League.

De gelijkenissen met de Zweed zijn er wel. Ondanks Haalands enorme lengte (1,94 meter) is hij opvallend technisch vaardig én snel. In de Champions League noteerde hij een topsnelheid van 32 kilometer per uur: één kilometer per uur sneller dan Cristiano Ronaldo in het miljoenenbal.

Zijn lengte doet denken dat Haaland een spits is die met zijn rug naar het doel speelt, maar hij heeft meer in zijn mars. Zo laat hij zich vaak de diepte in sturen om vervolgens met zijn neusje voor de goal genadeloos toe te slaan: zijn eerste acht schoten op doel leverde zeven treffers op. Bovendien maakt hij niet alleen maar typische spitsengoals. Zijn tweede goal tegen FC Köln verraadt pure klasse. Na een steekpass omspeelt hij de doelman en werkt hij de bal vanuit een moeilijke hoek in het doel.

Ook in zijn thuisland geldt Haaland al jaren als dé hoop van het Noorse voetbal. Op het WK onder 20 in 2019 maakt hij liefst negen treffers in een wedstrijd tegen Honduras. Drie maanden later debuteert hij in het Noorse team tegen Malta. Samen met toptalent Martin Ødegaard, ex-Heerenveen en Vitesse en nu speler van Real Sociedad, moet Haaland de komende jaren ook Noorwegen aan goals én succes gaan helpen.

De voetballerij is massaal lyrisch over de nieuwe toptiener. Liverpool-coach Jürgen Klopp trof Haaland in de groepsfase van de Champions League en is in ieder geval overtuigd van zijn kwaliteiten. ,,Hij is negentien jaar, een buitengewone speler, een enorm talent met een prachtige toekomst. Daar ben ik honderd procent van overtuigd.’’

Borussia Dortmund lijkt voor de jonge spits slechts een tussenstap naar de absolute wereldtop. Ook in zijn contract in West-Duitsland heeft zijn Nederlandse zaakwaarnemer Mino Raiola een clausule laten opnemen. Topclubs kunnen na komende transferwindow voor 75 miljoen euro een van de grootste talenten ter wereld strikken. En dan kan hij zomaar eens uitgroeien tot de nieuwe Zlatan Ibrahimovic.

