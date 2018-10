Wie is nu eigenlijk de beste coureur in de Formule 1?

Het was net een computerspelletje. Links, rechts, in bochten, op rechte stukken: hij passeerde andere auto’s alsof ze stil stonden. Het zag er zo verbluffend simpel uit. Hij zat in zijn Formule 1-wagen alsof het een luie stoel was. Zo rustig, zo relaxed. Ik sluit zelfs niet uit dat hij tussen twee inhaalacties een zak chips leeg at of een pizza napoletana met extra veel kaas bestelde.