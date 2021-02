Wie is nog bang voor Michael van Gerwen? ‘De allure van onoverwinnelijkheid is even weg’

Geen zesde Mas­ters-ti­tel voor Van Gerwen na pijnlijke nederlaag tegen Clayton

30 januari Michael van Gerwen heeft zich niet weten de plaatsen voor de kwartfinales van The Masters. De Brabander ging in de lege Marshall Arena in Milton Keynes in Engeland onderuit in een spannende tweederondepartij tegen Jonny Clayton uit Wales: 10-9.