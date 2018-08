Wie is Kepa, de duurste keeper aller tijden?

Sarri zal het vertrek van Thibaut Courtois naar Real Madrid niet zo heel erg vinden. Kepa is een meer meevoetballende keeper. De Bask verstuurde afgelopen seizoen liefst 368 succesvolle lange passes. Van de 223 korte passes kwamen er liefst 221 aan. Geen enkele andere keeper in de Primera División kwam in de buurt van die cijfers.



Kepa staat ook bekend om zijn geweldige reflexen. Zeker als de tegenstander door de defensie is. Met het aanvallende spel dat Sarri voor staat, is het handig als een doelman ook in een één-tegen-één-situatie redding kan brengen. Hij maakte vorig seizoen liefst 64 reddingen binnen de zestien. Bovendien stopte hij twee van de drie strafschoppen die hij vorig seizoen tegen kreeg.