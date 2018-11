Wie is er nog bang voor Mighty Mike?

column Angeliño opvolgen is hetzelfde als in de voetsporen te moeten treden van Elvis Presley

8:00 Zijn voorganger gaat tegenwoordig als de brandweer in de Champions League. Op de brommer zoeft hij langs zijlijnen in San Siro en Camp Nou. In Breda deed Angeliño er precies 35 wedstrijden over om uit te groeien tot een ware clubheld. Een fenomeen waar vaders hun kinderen later over zullen vertellen bij de open haard. ‘Dà was godver noggus un linksbackske’.