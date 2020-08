Wie is de baas tijdens de race: de coureur of de engineer?

Door Rik Spekenbrink



Helmut Marko draagt met trots de dokterstitel na zijn rechtenstudie in de jaren ‘60. Maar de Oostenrijker (77), één van de grote meneren bij Red Bull Racing, is geen dokter in de zin dat hij uitsluitend doordachte dingen zegt. Zodra hij bij een Grand Prix zijn gezicht de hoek om steekt, komen de verslaggevers aangesneld met hun microfoon. Marko weigert niet vaak en levert grappige, sappige of kritische quotes.



Zondag ging het na de Grote Prijs van Spanje bij Sky Deutschland over de communicatie tussen Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase. Daar moest, van de zijde van de coureur, af en toe een bliepje aan te pas komen. Verstappen was geërgerd dat zijn verzoek om zijn banden te vervangen niet direct werd gehonoreerd. Ook na zijn uiteindelijke pitstop ging hij nog even met Lambiase in discussie, toen die iets zei over Lewis Hamilton. ,,Laten we ons focussen op onszelf in plaats van op Lewis”, sprak Verstappen al sturend over het circuit, op felle toon.