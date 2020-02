Wie duikt er onder het wereldrecord van Sablikova?

De geschiedenis

Slechts twee keer in de geschiedenis van het wereldrecord op de 5000 meter werd de bestaande toptijd door een Nederlandse verbeterd. Het verloop past in een vrij kort lijstje – zeker in verhouding met sommige andere schaatsafstanden. Nadat Zofja Nehringowa in 1931 voor het eerst een tijd in de wereldrecordboeken reed, 11.30,5, kwam er op de 5000 meter 27 keer een verbetering. Daarvan staan twee keer op naam van Yvonne van Gennip.

De barrière naar de zeven minutengrens werd door Claudia Pechstein in 6.59,61 geslecht. Dit was in 1998, het was het eerste 5000 meterrecord gereden op de klapschaats. Om het record niet lang daarna weer kwijt te raken aan landgenote Gunda Niemann.

Er is één vrouw die de afgelopen dertien jaar regeert: Martina Sablikova. Zij is ook verantwoordelijk voor het enige huidige wereldrecord – op de gangbare schaatsafstanden - gereden op een andere baan dan Salt Lake City. De grote vraag: houdt Calgary die kleine aansluiting, of verliest de ijsbaan die in het verleden zo vaak stuivertjes wisselde met de Amerikaanse schaatshoofdstad vandaag haar plaats op het grote wereldrecordlijstje?

De kans op een nieuw wereldrecord

Het lijkt, gekeken naar het overzicht van huidige records bijna onoverkomelijk. Salt Lake City, met een hoogte van 1425 meter 320 meter hoger gelegen dan het verouderde Calgary en in de opinie van veel topschaatsers beschikkend over beter ijs, domineert de huidige wereldrecordlijst. De kans dat de laatste afstand op het wereldrecordoverzicht ook op Amerikaanse grond gereden wordt, lijkt hierdoor groot.

Vaak wordt de 5000 meter niet op Salt Lake City gereden, althans niet op het hoogste niveau. Bij de wereldbekerfinale een jaar geleden stond de langste afstand niet op het programma. Martina Sablikova schaatste een jaar geleden 6.42,01 in Calgary tijdens het WK allround. Kortom: nadat ze binnen een weekeinde al drie andere afstanden reed.

Maar Sablikova schaatst doorgaans juist goed op het Canadese ijs. En donderdag was ze op de door haar gewonnen 3000 meter twee seconden langzamer dan haar beste tijd ooit. Ze is de topfavoriete voor de winst. Haar grootste concurrenten: Esmee Visser, Ivanie Blondin en Natalia Voronina.

De grote vraag voor de Nederlandse recordlijsten is of de snelste tijd van Carien Kleibeuker blijft staan. Zij schaatste met 6.45,04 in 2015 een Nederlands record, een tijd die Visser vorig jaar al benaderde, maar waarvoor ze zeven tienden te kort kwam.