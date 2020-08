Wie doet Mercedes wat op Silverstone?

VoorbeschouwingGapend groot was het gat met de concurrentie gisteren in de kwalificatie en waarom zou dat vandaag anders zijn? Gevreesd moet worden voor weer een demonstratie van Mercedes in de Grote Prijs van Groot-Britannië. ,,Of ik nog met ze kan vechten? Normaal gesproken niet’’, verwacht Max Verstappen. ,,Maar je hoopt natuurlijk altijd op meer.’’

Door Arjan Schouten

Als vanmiddag om 15.10 uur de lichten doven boven het asfalt van Silverstone, start Mercedes wederom met het best mogelijke perspectief. Met twee auto’s op de eerste startij en nog altijd ongeslagen in 2020, met al drie wk-rondes verreden. Weer probeerde teambaas Toto Wolff vooraf allemaal redenen te verzinnen waarom zijn coureurs ook kunnen verliezen. Dat Ferrari ‘nooit mag worden uitgevlakt’ en dat Max Verstappen een coureur is die ‘nooit over het hoofd mag worden gezien’. Maar natuurlijk is er normaal gesproken maar één grote vijand voor het superieure Mercedes en dat is Mercedes zelf.

Machtig was het gestamp van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de kwalificatie, die als de enige twee nog geen raceronde misten dit jaar. Op weg naar zijn 91ste pole position sloeg Hamilton liefst een gat van een volle seconde naar nummer drie Max Verstappen. En het gat van Bottas met de Nederlander was ook liefst zeven tiende van een seconde. Met zijn 1.24,303 heeft Hamilton ten opzichte van vorig jaar op Silverstone dus weer een stap gemaakt van bijna 0,8 seconde. Verstappen daarentegen was juist 0,049 langzamer dan in de kwalificatie van vorig jaar en ook Ferrari-coureur Charles Leclerc miste opeens 0,255 sec. vergeleken met vorig seizoen. Een alleszeggende statistiek, natuurlijk. Weer heeft Mercedes een reuzenstap gemaakt en de concurrentie heeft daar vooralsnog totaal nog geen antwoord op.

Hopen

Verstappen presteerde natuurlijk het maximale met P3, meer zat er absoluut niet in. Dus weet hij wat hem te doen staat vandaag in de race. ,,Of ik kan vechten met de Mercedessen? Normaal gesproken niet. Maar laten we hopen op een vlekkeloze start en daarna ga ik gewoon het beste uit mijn auto halen. Als dat betekent dat ik de Mercedessen alleen beetje kan volgen, dan moeten we daar tevreden mee zijn’’, weet de Limburger. ,,Minstens derde worden en gewoon een goed aantal punten scoren. Maar natuurlijk hoop je altijd op meer.’’

De grote favoriet voor de race die vanmiddag naar verwachting wordt verreden onder zomerse temperaturen en droge condities? Natuurlijk Hamilton, die solliciteert naar zijn zevende thuiszege in Northamptonshire. Hoewel Bottas, vorig jaar nog op pole, nu van P2 ook nog wel kans denkt te maken. ,,Lewis lukte het vorig jaar ook om van de tweede startplaats nog van me te winnen met een andere strategie, dus wat mij betreft ligt alles vooraf nog volledig open.’’

Hamilton, die deze week vertelde na dit seizoen nog zeker drie jaar te willen racen, start vanmiddag namens Mercedes al voor de honderdste keer van de eerste startrij. Maar vertrouwd zal dat op zijn eigen domein vandaag niet meteen aanvoelen, verwacht hij. ,,Het gaat een heel vreemde race zijn zonder fans. We gaan ze absoluut missen, want fans zorgen voor een compleet andere energie’’, aldus de zesvoudig wereldkampioen. ,,Ik weet dat ze thuis kijken en juichen voor ons, dus hopelijk kunnen we er toch een mooie show van maken voor de mensen voor de tv.’’

