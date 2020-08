Westerlo wil via rechter promotie afdwingen

Bernal klaar voor Tour met zege in koningin­nen­rit Route d'Occita­nie

17:30 Egan Bernal is klaar voor de Tour de France, later deze maand. De Colombiaanse kopman van Team Ineos won vanmiddag de koninginnenrit in de Route d’Occitanie. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) werd vijfde.