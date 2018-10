Westerlo diende vorig jaar klacht in over matchfixing

Mogi Bayat: goedkoop, hard en kampioen in vriendjes­po­li­tiek

17:38 Mogi Bayat werd vanochtend opgepakt in een grootschalig onderzoek naar financiële fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Bayat is nog maar acht jaar actief als makelaar, en toch werkte nagenoeg elke Belgische club al met hem samen. Wie is deze man, die volgens sommige berekeningen 90 procent van de Belgische transfermarkt in handen heeft? Een portret.