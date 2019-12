West Ham United-spits verkleed als sneeuwman rijdt Lamborghini voortuin in

Later Sherrock in actie LIVE | Genadeloze Whitlock met 148-fi­nish naar één set van de winst

14:36 Tot en met nieuwjaarsdag staat het Alexandra Palace in Londen nog op zijn kop door het WK darts. Via onze liveblogs mis je geen moment van de beslissende fase van het toernooi, ook niet van deze eerste middagsessie na het kerstreces. Daarin krijgen we ‘koningin’ Fallon Sherrock weer in actie, maar er is meer vanaf 13.45 uur!