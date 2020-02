West Ham United laat Liverpool flink zweten voor zege, maar titel is bijna binnen

Liverpool kwam vanavond al vroeg op voorsprong op Anfield, waarmee de vervelende nederlaag van afgelopen dinsdag in de Champions League bij Atlético Madrid (1-0) werd weggespoeld. Georginio Wijnaldum kopte in de negende minuut raak na een voorzet van rechtsback Trent Alexander-Arnold, maar drie minuten later kopte Issa Diop de gelijkmaker al binnen namens West Ham United. Pablo Fornals maakte daarna in de 54ste minuut zeer verrassend de 1-2 namens de bezoekers uit Londen, maar de ploeg van David Moyes gaf die voorsprong in het laatste halfuur toch nog weg. Mohamed Salah schoot de gelijkmaker in de 68ste minuut binnen, na een flinke blunder van West Ham-keeper Lukasz Fabianski. De Poolse doelman liet een vrij slap schot zo door zijn handen en benen rollen. In de 81ste minuut tikte Sadio Mané de winnende 3-2 binnen. Weer kwam de assist van Alexander-Arnold. De 21-jarige rechtsback uit Liverpool, die al sinds zijn zesde voor de club speelt, staat nu al op twaalf assists in 27 competitieduels.