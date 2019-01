West Ham United blameert zich in FA Cup tegen AFC Wimbledon

Wimbledon komt uit in de League One, het derde niveau in het Engelse betaalde voetbal en staat daarin stijf onderaan. Dankzij treffers van Kwesi Appiah en Scott Wagstaff in de eerste helft had de thuisploeg de stunt al vroeg in de maak. Meteen na rust maakte Wagstaff er zelfs 3-0 van.