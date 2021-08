West Ham koploper in Premier League na ruime zege op Leicester City

West Ham United is na twee speelronden de verrassende koploper in de Premier League. De ploeg van coach David Moyes was in het eigen stadion met 4-1 te sterk voor Leicester City. Bij de bezoekers moest Ayoze Pérez in de 40ste minuut met rood van het veld nadat hij hard op het onderbeen van Pablo Fornals was gaan staan. De stand was op dat moment nog maar 1-0.