West-Brabant levert vier internationals aan evenveel nationale selecties: Nederland, Marokko, Turkije en Servië

De komende interlandperiode zorgt ervoor dat het clubvoetbal en diverse betaalde voetballers even op adem kunnen komen. Voor vier West-Brabanders geldt dat zeker niet: Virgil van Dijk, Oussama Idrissi, Ömer Bayram en Nemanja Gudelj melden zich namelijk bij hun nationale ploeg. Opmerkelijk is dat alle vier een ander land vertegenwoordigen.

Virgil van Dijk is inmiddels een van de gezichten van de herrijzenis van Oranje. De aanvoerder van bondscoach Ronald Koeman is een wereldster geworden en meldde zich maandagavond - hoogstwaarschijnlijk goed gehumeurd - in Zeist. Met Liverpool vloerde de verdediger na een spektakelstuk namelijk concurrent Manchester City en verstevigde het de koppositie in de Premier League.

Van Dijk is de enige West-Brabander die het Nederlands Elftal vertegenwoordigt. Het kind van WDS'19 (Breda) zal zich de komende twee interlands naar alle waarschijnlijkheid plaatsen voor het Europees kampioenschap. Eerst gaat Oranje op bezoek bij concurrent Noord-Ierland, om daarna Estland in de Johan Cruijff Arena te ontmoeten.

Dartelende Idrissi op weg naar Burundi

Volledig scherm Oussama Idrissi uit Bergen op Zoom speelde inmiddels zeven interlands voor Marokko. © BSR Agency Ook Oussama Idrissi werd opgeroepen voor de nationale ploeg. De dribbelaar uit Bergen op Zoom speelde inmiddels zeven interlands voor Marokko en lijkt dat aantal te gaan uitbreiden. In bloedvorm brengt de buitenspeler van AZ, dat op de tweede plaats staat in de eredivisie, zich bij de Marokkaanse bondscoach. Idrissi ontvangt met de Noord-Afrikaanse ploeg Mauritanië in Rabat, terwijl het vier dagen later een uitwedstrijd speelt tegen Burundi. Idrissi speelde voor amateurclubs Dosko, FC Bergen én Halsteren.

Bayram op weg naar EK

Linkspoot Ömer Bayram werd geboren in Breda, begon zijn voetballoopbaan bij amateurclub PCP en brak door bij NAC. Na zijn - transfervrije - vertrek uit Nederland, richting Turijke, raakte hij bij menig voetbalvolger enigszins uit het zicht. Tot Bayram alweer bijna anderhalf jaar geleden een droomtransfer naar Galatasaray realiseerde en snel daarna zijn debuut voor Turkije maakte.

In dienst van de grootmacht uit Istanbul kent de Bredanaar misschien wel het beste jaar uit zijn carrière. Zo speelde Bayram twee keer in de Champions League tegen Real Madrid, terwijl hij afgelopen weekend met een snoeiharde knal in de bovenhoek doel trof in de competitie. Het leverde de zevenvoudig international een nieuwe uitnodiging op voor de Turkse nationale ploeg. Met een riante uitgangspositie (vier punten voorsprong), een thuiswedstrijd tegen IJsland en een duel in en tegen het nietige Andorra in het vooruitzicht, lijkt plaatsing voor het EK ook Bayram niet meer te kunnen ontgaan.

Gudelj vecht zich terug

Liefst 23 maanden liet de bondscoach van Servië hem links liggen, maar zijn transfer afgelopen zomer naar Spaanse topclub Sevilla heeft de interlandloopbaan van Nemanja Gudelj goed gedaan. Na een absentie van bijna twee jaar maakte Gudelj in oktober zijn rentree. Zo werden cap 23 en 24 aan zijn totaal toegevoegd. Als gevolg van zijn goede spel in Spanje, waar zijn speelminutenaantal gestaag stijgt.

De fysiek sterke middenvelder doorliep de volledige jeugdopleiding van NAC en laat zich nog regelmatig in Breda zien, waar hij nog immer een woning bezit. Gudelj maakte zijn eerste voetbalstappen op het veld van amateurclub Boeimeer. Voor NAC speelde hij 87 officiële duels (acht treffers), waarna hem dat een miljoenentransfer naar AZ opleverde.

Met de Serviërs staat Gudelj voor een cruciaal tweeluik. Het zal moeten winnen van Luxemburg en de al geplaatste koploper Oekraïne. Zonder daarbij plaatsing voor het EK in eigen hand te hebben. Men zal er in Servië een hard hoofd in hebben. Om directe plaatsing vast te stellen moet concurrent Portugal namelijk punten laten liggen. De titelverdediger speelt een thuiswedstrijd tegen het nietige Litouwen, terwijl het daarna op bezoek gaat bij eveneens armetierige Luxemburg. Mocht Gudelj zich met de Serviërs niet direct verzekeren van een EK-ticket, zal er eventueel een reddingsboei in de vorm van een ticket voor de play-offs toegegooid worden.