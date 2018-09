Wesley Sonck: Ajax kan dit seizoen de stuntploeg worden

,,Elk jaar heb je wel één ploeg die verrast in de groepsfase. Ik zeg er wel duidelijk bij één, want door het grote niveauverschil tussen de absolute toppers en de ploegen daaronder zijn er nog weinig echte verrassingen", vertelt de Belg aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ,,Zo was er vorig seizoen Besiktas dat zowaar zijn poule won. Niet dat Ajax voor een machine als Bayern zal eindigen, maar het kan wel de tweestrijd met Benfica om de tweede plaats naar zich toetrekken."



Sonck kwam twee seizoenen uit voor Ajax. In zijn eerste jaar scoorde hij negen keer in de competitie en veroverde hij de landstitel. In de Champions League was hij vier keer trefzeker.