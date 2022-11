Werkweigering Rick Karsdorp bij AS Roma: verzoening met José Mourinho lijkt uitgesloten

Memphis Depay bij Oranje de ‘koning van de socials’

Memphis Depay is het populairst op Instagram van alle spelers die zijn opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van FC Barcelona heeft bijna 16 miljoen volgers op het sociale medium. Van de spelers in de eredivisie heeft PSV’er Xavi Simons met 4,3 miljoen volgers de grootste fanschare op Instagram. Dat blijkt uit gegevens die het ANP heeft verzameld voorafgaand aan het wereldkampioenschap.

