Werken en voetbal, veel meer is er niet in Wolfsburg

Winst in drie sets Bertens houdt zicht op WTA Finals na moeizame zege in Moskou

13:00 Kiki Bertens is er met pijn en moeite in geslaagd om de kwartfinales van het WTA-toernooi in Moskou te bereiken. De 27-jarige Nederlandse won in drie sets van Kaia Kanepi uit Estland: 4-6, 6-3, 7-5. Hierdoor houdt Bertens zicht op deelname aan de prestigieuze WTA Finals later deze maand in het Chinese Shenzhen.