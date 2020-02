Wereldprimeur bij Fed Cup op Haags gravel: de challenge

Er wordt niet gewerkt met het bekende Hawk-eye-systeem, maar een ander programma: Foxtenn.



De organiserende ITF gaat het systeem van ‘challenges’ gebruiken bij de finaleweek van de Fed Cup in april in Boedapest. Om niet voor verrassingen te komen te staan, wordt het komende dagen in Den Haag getest. Afgesproken is dat er geen limiet zit op het aanvragen van challenges, in tegenstelling tot bij wedstrijden op hardcourt of gras, als een speler bij ongelijk een challenge kwijtraakt. Bij graveltennis kan een scheidsrechter in theorie oneindig worden geraadpleegd.