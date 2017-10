Wereldkampioen Lewis Hamilton: beter dan ooit

De vierde wereldtitel van Hamilton lijkt misschien vanzelfsprekend. Mercedes is al jaren oppermachtig in de Formule 1 en voormalig ploeggenoot Nico Rosberg – niet bepaald vrienden meer – maakte na zijn toch wel verrassende kampioenschap vorig jaar direct een einde aan zijn racecarrière. Het zorgde voor rust in de tent, bekende teambaas Toto Wolff vorige week. In Rosbergs plaats kwam Valtteri Bottas. Weliswaar getalenteerd, maar niet gewend aan zo’n snelle bolide en bovendien het ideale karakter voor een tweede man: bescheiden en dienstbaar. Vaker dan eens hielp de Fin Hamilton dit jaar een handje.



Toch was de titel van Hamilton bepaald geen een-tweetje. Hij is de eerste om toe te geven dat de Mercedes van 2017 helemaal geen wonderwagen is. Dat bleek in de eerste seizoenshelft, toen Ferrari de zaken beter op orde had. Hamilton werd vierde, vijfde, zevende, Mercedes-onwaardige resultaten. Sebastian Vettel ging de zomerstop in met 14 punten voorsprong op Hamilton en met een aantal circuits op de kalender die Ferrari in theorie zou moeten liggen, maakte Italië zich op voor de grote revanche. De rode brigade wacht al sinds de eindzege van Kimi Räikkönen in 2007 op een wereldtitel. Dit leek hét jaar te worden voor de Scuderia.