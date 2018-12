Wereldkampioen Cross schakelt De Zwaan uit na hoogstaande partij

Kwalitatief bleef de wedstrijd telkens hoogstaand. Een domper was het voor De Zwaan toen Cross bullseye gooide voor de derde set, terwijl hij zelf op een dubbel stond te wachten. In de vierde set gingen beide spelers door met scoren, maar zijn hoogste gemiddelde ooit op televisie (106) kon De Zwaan niet redden. ,,Had ik iemand anders getroffen dan was ik verder geweest. Helaas is dat niet zo”, gaf hij na afloop aan.



De Zwaan plaatste zich eerder op de avond voor de tweede ronde met een eenvoudige zege op Nitin Kumar uit India (3-0). Omdat de wereldkampioen traditiegetrouw op de eerste dag in actie komt, moest hij meteen nog eens aantreden in Ally Pally.