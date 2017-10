Wereldgoal Olivier Giroud goed voor Puskás-award

Max Verstappen: Ik wilde niemand kwetsen, dit flapte eruit

20:35 Max Verstappen heeft absoluut niet de intentie gehad andere mensen te kwetsen met zijn vandaag veelbesproken opmerking over een F1-baancommissaris. De coureur van Red Bull noemde hem een mongool, nadat hij in de GP van de VS van gisteren door een tijdstraf zijn podiumplek was kwijtgeraakt.