Wereldgoal Joshua Kimmich behoedt Bayern München voor nederlaag, Daley Blind wacht nog op debuut

Met videoBayern München is ternauwernood ontsnapt aan een nederlaag in eigen huis. Door een wereldgoal van Joshua Kimmich in blessuretijd werd het 1-1 tegen FC Köln. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank en wacht nog altijd op zijn debuut voor Bayern.

Ellyes Skhiri dacht lange tijd dat hij na vier minuten de enige goal van de wedstrijd had gemaakt bij Bayern München - FC Köln. De middenvelder van de uitploeg maakte er razendsnel 0-1 van en die stand bleef tot de laatste minuut op scorebord staan. Het was Joshua Kimmich die met een prachtig afstandsschot voor de 1-1 zorgde.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd bij Bayern terwijl Ryan Gravenberch direct na rust inviel. De voormalig middenvelder van Ajax trof ook nog de paal en was daarmee dicht bij de gelijkmaker die in de slotfase dus alsnog volgde. Blind zag het allemaal aan vanaf de bank en wacht dus nog op zijn eerste minuten voor de regerend landskampioen.

RB Leipzig

Bayern München staat nu vier punten voor op nummer twee RB Leipzig, dat eerder op de bank een eclatante zege boekte tegen Schalke 04. De formatie van trainer Marco Rose rekende op overtuigende wijze af met Schalke 04, de nummer laatst. In Gelsenkirchen werd het 6-1 voor de bezoekers. André Silva opende al na 7 minuten de score voor Leipzig. De Portugees schoot raak, nadat de verdediging van Schalke in eerste instantie nog wel een uitbraak van Timo Werner had weten te voorkomen.

Na een kwartier liep Leipzig verder uit. Nu scoorde Benjamin Henrichs en kwam het voorbereidende werk op naam van Spaans international Dani Olmo. In de slotminuten van het eerste deel werd het allemaal nog erger voor de thuisclub. In de 44ste minuut maakte Silva zijn tweede van de dag, in extra tijd zette Werner nummer 4 op het scorebord. Kort na de hervatting scoorde Soichiro Kozuki voor Schalke. In de 83ste minuut herstelde Dani Olmo de marge met een fraaie lob. In de slotfase schoot ook Yussuf Poulsen er nog een in voor Leipzig.

Werner stond voor het eerst sinds begin november in de basis bij Leipzig. De spits was lange tijd geblesseerd en miste daardoor onder meer het wereldkampioenschap in Qatar. Werner maakte het afgelopen weekeinde bij de 1-1 tegen Bayern München al zijn rentree als invaller.

Overige uitslagen

Micky van de Ven en VfL Wolfsburg boekten een ruime overwinning. Op bezoek bij het Hertha BSC van Jean-Paul Boëtius werd het liefst 0-5. Van de Ven speelde de hele wedstrijd, Boëtius bleef de hele wedstrijd op de bank. Hoffenheim en VfB Stuttgart speelden zonder Nederlanders in de gelederen met 2-2 gelijk.

Programma Bundesliga (Duitsland)

Programma Serie A (Italië)

Standen

Engeland

Spanje

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

Statistieken

Engeland

Spanje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

