Wereldgoal in extremis helpt Curaçao aan kwartfinale Gold Cup

Curaçao pakte het punt tegen Jamaica diep in blessuretijd door een schitterende pegel van afstand van RKC’er Juriën Gaari, die daarmee de voorsprong van The Reggae Boyz (vroege goal van Shamar Nicholson) teniet deed. Bijna zorgde Elson Hooi van ADO Den Haag kort daarna nog voor de overwinning. Het elftal van bondscoach Remko Bicentini wist na afloop van de wedstrijd niet meteen of de 1-1 volstond. Pas nadat Honduras verrassend het favoriete El Salvador met liefst 4-0 klopte, was de mijlpaal voor het Antilliaanse eiland een feit.



Curaçao speelde opnieuw met een ploeg die grotendeels actief is op de Nederlandse velden, onder wie doelman Eloy Room (inmiddels weg bij PSV), verdedigers Cuco Martina (afgelopen seizoen Feyenoord), Darryl Lachman (PEC Zwolle), Elson Hooi (ADO) en Jafar Arias (FC Emmen). Ook Gino van Kessel (actief in België bij Roeselaere) en Leandro Bacuna (Cardiff City, maar ex-FC Groningen) maken deel uit van de selectie van Curaçao.



In de kwartfinale treft Curaçao de winnaar van Groep D: Verenigde Staten of Panama. Beide landen treffen elkaar komende nacht (03.00 uur Nederlandse tijd). De kwartfinale van Curaçao is in de Nederlandse nacht van 30 juni en 1 juli om 02.30 uur.