Werder loopt averij op na eigen goal Klaassen

Voor Werder was het al de zevende thuiswedstrijd op een rij die geen overwinning opleverde; twee keer werd er gelijkgespeeld, vijf keer verloren. Werder staat op de zestiende plaats, met slechts twee punten meer Fortuna Düsseldorf. Hoffenheim staat in de subtop op de zevende plek.

Klaassen tikte in de 65ste minuut na een corner de bal over zijn eigen doelman. Voor de oud-Ajacied was het z’n eerste eigen doelpunt uit zijn loopbaan. De eigen goal bleek de opmaat voor een teleurstellende slotfase van Werder; via Christoph Baumgartner en Sargis Adamyam liep Hoffenheim, getraind door de Nederlander Alfred Schreuder, uit naar een marge van drie. Terwijl voor de rust Werder het meeste balbezit had én de meeste kansen kreeg.