Werder-fan bedankt Union Berlin met 100 kratjes bier voor zege op Düsseldorf

Palace naar Leicester in lockdown: Voor spelers geen risico’s

16:58 Coach Roy Hodgson (72) van Crystal Palace treedt morgen in de Premier League zonder vrees aan tegen Leicester City, in de stad waar door een toenemend aantal besmettingen met het coronavirus een lokale lockdown van kracht is. ,,Alle betrokkenen zeggen dat er voor ons geen risico’s zijn. Daarom hebben we er vertrouwen in.”