Werder Bremen wint bij Scalke dankzij hattrick Füllkrug

F1-stoel­tje voor Schumacher stap dichterbij na tweede zege in F2

15:47 Mick Schumacher heeft zijn kansen op een zitje in de Formule 1 vergroot met zijn tweede overwinning in de Formule 2. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher won zaterdag de hoofdrace op het circuit van Sotsji in Rusland en verstevigde de leiding in het kampioenschap.