Werder Bremen op eigen veld voor schut tegen laagvlieger Paderborn

Advocaat prijst Feyenoord-defensie: ‘Centrale duo speelde echt geweldig’

15:27 Scoren was in Arnhem een probleem, maar verdedigend kwam Feyenoord bij Vitesse (0-0) weinig in de problemen. ,,Het centrale duo speelde echt geweldig’’, gaf trainer Dick Advocaat na afloop complimenten aan Eric Botteghin en Marcos Senesi.