Werder Bremen gaat het opnemen tegen FC Heidenheim na volgende afgang HSV

HSV begon namelijk al net zo dramatisch aan de middag, want na 21 minuten spelen stond het al 0-2 voor nummer twaalf SV Sandhausen in het Volksparkstadion in Hamburg. Die stand kwam op het scorebord na een eigen goal van Rick van Drongelen en een doelpunt van Kevin Behrens. Tien minuten voor rust werd de middag nog veel pijnlijker voor Van Drongelen toen hij uitviel met op het eerste oog een zware knieblessure. Timo Letschert, dit seizoen bijna altijd zijn partner in het centrum van de verdediging, werd vandaag de hele wedstrijd op de bank gehouden door HSV-coach Dieter Hecking.



Na een uur spelen kwam HSV terug tot 1-2, nadat aanvoerder Aaron Hunt een goedkoop verkregen strafschop strak in de kruising schoot. HSV had daarna nog een halfuur om de 2-2 te maken en daarmee de derde plek te grijpen, maar middenmoter SV Sandhausen liep door goals in de 84ste, 89ste en 92ste minuut zelfs nog uit naar een 1-5 overwinning.