Wenger voorziet verandering: 'Europese topcompetitie onvermijdelijk'

De 68-jarige Fransman, die afscheid neemt als manager van Arsenal, voorziet een grote verandering in het voetbal.



,,Over een paar jaar heb je in het weekeinde een Europese competitie en de landelijke competities zullen op dinsdag en woensdag worden afgewerkt. Dat is de evolutie die eraan zit te komen. Het is ook de manier waarop clubs uit andere landen de strijd kunnen aangaan met de teams uit de Premier League.'' Engelse clubs ontvangen samen veruit de meeste tv-gelden. ,,Het is onvermijdelijk'', zegt Wenger, die nog niet weet of en waar hij zijn loopbaan voortzet.