Wenger heeft aanbiedingen genoeg: 'Ik ga zeker door'

,,Meer dan ik had verwacht'', bekende Wenger op de persconferentie waarin hij vooruitblikte op de competitiewedstrijd tegen Leicester City. ,,Maar ik heb nog niets serieus in overweging genomen. Ik wil mijn baan bij Arsenal tot de laatste dag goed afmaken.''



De 68-jarige Fransman nam zondag al afscheid van de Arsenal-fans tijdens de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, tegen Burnley (5-0). Voor de 'Gunners' resteren twee duels op vreemde bodem, bij Leicester en Huddersfield Town. Wenger gaat daarna al zijn opties rustig tegen elkaar afwegen.



,,Ik ga zeker door, mijn hersenen moeten blijven werken'', zei Wenger. De Fransman begon als trainer in eigen land bij AS Nancy en AS Monaco. Via de Japanse club Nagoya Grampus Eight belandde hij in 1996 bij Arsenal.