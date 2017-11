Wenger (68) ziet zichzelf nog wel als bondscoach

Wenger heeft in de 21 jaar dat hij bij Arsenal werkt drie landstitels behaald en zeven keer de FA Cup gewonnen. De 68-jarige coach is door media al vaak in verband gebracht met het bondscoachschap van bijvoorbeeld Engeland of Frankrijk. ,,Ik zal niet voor altijd de fysieke kracht behouden om dagelijks op het veld te staan. Dus misschien is dat (bondscoach worden) een optie. Het is een feit dat mijn leven voor een groot deel uit voetbal bestaat.''