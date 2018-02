Wellicht ook winterstop in Premier League

De Premier League bespreekt vanwege een nieuwe tv-deal voor de periode 2019-2022 al maanden de optie om de competitie in de winter stil te leggen. Het zou dan gaan om de maand januari. Op die manier komt de traditie van voetballen op en rond de feestdagen in december niet in het gedrang.



Vele trainers, onder wie Louis van Gaal, pleitten in het verleden voor een winterstop in de Premier League. Niet alleen vanwege blessures van spelers in de overvolle competitie, maar ook vanwege de mindere resultaten van de nationale ploeg van Engeland.



,,De Premier League voert al enkele maanden discussies met de FA (Engelse voetbalbond, red.) en de EFL (English Football League, red.) over de uitdagingen van de steeds zwaarder wordende Engelse voetbalkalender. Natuurlijk moet er eerst ruimte zijn te vinden in de kalender, maar wij staan in principe open voor de winterstop'', aldus de Premier League in een verklaring.



Mogelijk worden om meer speeldata voor de Premier League te krijgen de replays (deels) in de FA Cup afgeschaft en zullen gelijk eindigende bekerduels met verlengingen en eventueel strafschoppen worden beslist. De FA Cup zou ook een midweeks toernooi moeten worden, zodat de weekenden voor de duurste competitie ter wereld is voorbehouden.



Komende weken wordt een deal over de tv-rechten verwacht. Dan wordt ook duidelijk of de winterstop er volgend seizoen komt. Naar verwachting zullen Sky en BT de uitzendrechten behouden.