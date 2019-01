Welkom in Melbourne, met recht het ‘happy slam’

Door Rik Spekenbrink



Natuurlijk was het een pr-stunt, maar wat kon hem het schelen. Hij had toch mooi de hand geschud van Novak Djokovic. En ging een horloge en 1000 dollar rijker naar huis. De jongeman was van de week de beste in een virtual reality-spel op ‘Federation Square’, hartje Melbourne. Wie wilde ervaren hoe het is om een service van de beste tennisser van de wereld op je afgevuurd te krijgen, kon een apparaat op zijn of haar hoofd zetten en proberen de bal te retourneren. Djokovic bracht bij de prijsuitreiking een verrassingsbezoek en nam alle tijd voor een praatje, krabbels en wat foto’s.