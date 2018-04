Welke club wint de Europa League?

Arsenal

Arsenal zou dolgraag het scenario van Manchester United vorig seizoen willen na-apen. De ploeg van coach Arsène Wenger staat in de Premier League dertien punten achter Tottenham Hotspur, de ploeg die met plek vier de laatste plek in handen heeft die recht geeft op een rechtstreeks ticket naar het miljardenbal. Plek vijf, goed voor een plek in de voorronde van de Champions League, is nog wel binnen bereik (Chelsea staat op vijf punten afstand), maar waarom voorrondes spelen als je met winst van de Europa League sowieso een plekje in het hoofdtoernooi hebt? Eerst maar eens CSKA Moskou verslaan in de kwartfinale.

Atlético Madrid

Voor een rechtstreeks ticket in het hoofdtoernooi van de Champions League hoeft Atlético Madrid het niet te doen. Diego Simeone en zijn mannen staan er in La Liga goed voor. Toch zijn ze na twee verloren Champions League-finales wel weer eens toe aan een Europees succesje. Net als in 2010 en 2012 mag dat ook best in de het tweede toernooi van Europa.

CSKA Moskou

CSKA Moskou heeft met Arsenal als tegenstander een lastige kwartfinale op de planning staan, maar de Russen weten hoe het is om de Europa League te winnen. In 2005, toen nog de UEFA Cup, was de zesvoudig Russisch kampioen de sterkste in een finale tegen Sporting Lissabon, een ploeg die ook nog tot de acht gegadigden hoort.

Lazio

Stefan de Vrij verlaat na dit seizoen Lazio voor een nieuwe uitdaging. En wat is er mooier dan afscheid nemen met eremetaal? Eerst wacht nog een dubbele confrontatie met Red Bull Salzburg. Een Europese prijs zou voor Lazio de derde zijn na het succesjaar 1999. Toen werd zowel de Europacup II als de Europese Super Cup gewonnen.

Volledig scherm Stefan de Vrij scoorde dit seizoen al zes keer voor Lazio. © EPA

Olympique Marseille

Ze waren de allereerste winnaar van de Champions League (1993), maar het tweede Europese toernooi wonnen ze nog nooit. Olympique Marseille is wel weer toe aan een grote hoofdprijs en ook voor deelname aan de Champions League zou het l'OM niet slecht uitkomen. De strijd met Paris St. Germain, AS Monaco en Olympique Lyon om twee rechtstreekse tickets is in de Ligue 1 om te snijden.

RB Leipzig

Als RasenBallsport Leipzig er met de hoofdprijs vandoor gaat, is dat zéér uniek te noemen. Het is namelijk pas het eerste seizoen dat de Duitse club Europees voetbal speelt. Die Roten Bullen begonnen het Europese seizoen als nummer twee van Duitsland aan de Champions League, maar moest achter Besiktas en Porto genoegen nemen met een derde plek en een vervolg in de Europa League. Na Napoli en Zenit moet nu Olympique Marseille het volgende slachtoffer worden.

Red Bull Salzburg

Van RasenBallsport Leipzig naar Red Bull Salzburg is maar een kleine stap. Sterker nog, de afgelopen twee seizoenen maakten liefst zes spelers de overstap van Salzburg naar Leipzig. Maar ondanks die 'leegloop' hebben ze ook bij Salzburg nog voldoende vleugels om het ver te schoppen in Europa. Daar weten Borussia Dortmund en Real Sociedad inmiddels alles van. Marco Rose heeft zijn ploeg uitstekend op de rit. De laatste officiële nederlaag, alle competities meegeteld, dateert van 27 augustus 2017.

Sporting Lissabon

Door een nederlaag, afgelopen weekend tegen Braga, heeft Sporting in de Portugese competitie een klein gaatje moeten laten aan Benfica en Porto. Winst van de Europa League zou de ploeg van Bas Dost niet alleen rechtstreeks naar de Champions League kunnen loodsen. Het zou bovendien de eerste Europese prijs zijn sinds 1964! Toen werd de Europa Cup II gewonnen.

Volledig scherm Bas Dost schiet de bal tegen Astana-keeper Nenad Eric aan. © AP

