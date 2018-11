Welke Nederlanders komen er in actie in de Champions League?

Thalita de Jong blij met gloednieu­we ploeg: ‘Ben weer gelukkig in wat ik doe’

18:59 Thalita de Jong (25) heeft een nieuwe ploeg gevonden. Chevalmeire is het Belgische team waarbij ze een contract voor drie jaar heeft getekend. ,,Het is een heel nieuwe ploeg", laat de West-Brabantse weten vanuit Lanzarote, waar ze voorzichtig werkt aan haar terugkeer. ,,Ik ben de eerste renster die is aangetrokken. Mogelijk komen er binnenkort nog twee bij", zegt ze over ‘het project’ waar ze na twee door blessures grotendeels mislukte seizoenen is ingestapt.