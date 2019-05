Welke club heeft de beste spelers: Spurs of Liverpool?

Runner-up Liverpool verzamelde dit seizoen in de Premier League liefst 26 punten meer dan nummer vier Tottenham Hotspur, maar de club uit het noorden van Londen maakte in de Champions League minstens zoveel indruk met de uitschakeling van Internazionale, PSV, Borussia Dortmund, Manchester City en Ajax. Liverpool rekende in de Champions League af met Napoli, Rode Ster Belgrado, Bayern München, FC Porto en FC Barcelona.



Spurs en Liverpool proberen dit seizoen zoveel mogelijk met een vaste basis te werken, maar dat valt met zo'n 60 wedstrijden per jaar lang niet altijd mee. De basiself lijkt bij beide teams redelijk vast te staan, al is de invulling van de spitsposities nog een twijfelgeval. Harry Kane en Roberto Firmino zijn de vaste spitsen bij hun clubs, maar zijn allebei op de weg terug van een blessure. De verwachting is nu dat Firmino wel aan de aftrap zal verschijnen, maar dat Harry Kane (sinds 9 april geblesseerd aan zijn enkel) in de finale genoegen zal moeten nemen met een rol vanaf de bank. Ook in Amsterdam weten ze inmiddels echter dat Lucas Moura een meer dan geschikte vervanger is.