Welbeck ondergaat tweede operatie aan gebroken enkel

Met hemelbe­stor­mer Max is het nooit saai in de Formule 1

8:48 Hij scheurt ook in zijn vierde seizoen weer als een hemelbestormer door de koningsklasse en naast de baan weet hij nog steeds alle ogen op zich gericht. Heel de wereld heeft een mening over Max Verstappen en daar is de Formule 1 maar wat blij mee.