Wel een racefestival, maar nog geen Formule 1 in Miami

Twee maanden geleden werd al duidelijk dat de Formule in 2019 zeker nog niet naar Miami zou komen. Een race in 2020 is nog steeds mogelijk, maar pas in de loop van volgend jaar zal blijken of dat gaat lukken.



Miami organiseert komende maand wel een racefestival, waar de Formule 1-teams van Red Bull en Renault demonstraties zullen geven. De Braziliaanse oud-coureur Emerson Fittipaldi stapt in de McLaren M23 waarmee hij in 1974 de wereldtitel veroverde. Het festival in Miami wordt gehouden op 20 en 21 oktober, tegelijkertijd met de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Texas. Een dergelijk festival vond ook al plaats in Londen, Shanghai, Marseille en Milaan.