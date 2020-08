Weinig rondes en vierde tijd voor Verstappen, Hamilton het snelst

Net als eerder op de dag, leek het er lange tijd op de coureurs incidenten bespaard bleven in de warme middagtraining op de voormalige vliegbasis. Iedereen reed zijn rondes zonder grote problemen, totdat er zeven minuten tijd iets plofte in de Ferrari van Sebastian Vettel en hij zijn wagen die olie lekte aan de kant moest zetten. ‘Big engine failure.’ De sessie ging door, maar werd vervolgens met nog twee minuten op de klok stopgezet toen de Alfa Romeo Antonio Giovinazzi het begaf. Vermoedelijk had dat te maken met een probleem in de versnellingsbak.

Waar in VT1 met in het achterhoofd de gebeurtenissen van afgelopen zondag de focus lag op het testen van de zachtste band, werden de negentig minuten nu gebruikt voor de wat langere runs op de mediums en hardste band. Dat deed Verstappen in mindere mate. Hij stond ook nu weer lang binnen en legde de by far de minste rondes af (15) van de twintig coureurs. Toen de vlag werd gezwaaid stond de naam van Verstappen op P4. Zijn 1.26,437 had hij op mediums genoteerd, dezelfde compound als waarop wereldkampioen Hamilton tot 1.25,606 kwam.



