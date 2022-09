Weinig kilometers voor jarige Max Verstappen, Carlos Sainz sluit tweede training als snelste af

De training was 22 minuten oud, toen de jarige Verstappen eindelijk iets van zich liet horen. Op de harde band werkte hij een korte, weinigzeggende run af waarna hij al gauw weer zijn team opzocht. Ondertussen konden ook Leclerc en Pérez los, al ging dat bij laatstgenoemde niet van een leien dakje. De Mexicaan kuste de muur, hij was overigens niet de enige, en kwam niet in de buurt van de snelste tijd. Leclerc deed een betere poging, al strandde die ook op twee tienden van Ferrari-kompaan Sainz. Met nog een paar minuten te gaan waagde ook Verstappen zich nog aan de tijd van de Spanjaard, maar zijn laatste sector was niet clean. Met 1.42,926 was hij dik drie tienden langzamer dan de 1.42,587 van Sainz.