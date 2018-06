Weghorst stapt van AZ over naar Wolfsburg

Weghorst komt bij VfL Wolfsburg drie landgenoten tegen: Paul Verhaegh, Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer. De lange Tukker maakte in maart tijdens de oefeninterland tegen Engeland zijn debuut in het Nederlands elftal. Weghorst staat inmiddels op drie optredens in de nationale ploeg, allemaal als invaller. In twee seizoenen bij AZ kwam de spits tot 31 doelpunten in de eredivisie. Met de Alkmaarse ploeg verloor hij twee keer op rij de bekerfinale. Weghorst speelde eerder voor FC Emmen en Heracles Almelo.



,,Ik heb een heel mooie tijd gehad in Alkmaar, maar ik was toe aan de volgende stap in mijn carrière'', zegt de spits, die afgelopen seizoen bij AZ vaak als aanvoerder fungeerde.