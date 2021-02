Weghorst schittert wederom bij Wolfsburg, Nederlands Leverkusen wint eindelijk weer

Weghorst zette zijn ploeg in de 38ste minuut op voorsprong . Hij werd op het randje van buitenspel bediend door Yannick Gerhardt, waarna hij met een fraaie stift keeper Rafal Gikiewicz te kijk zette. Het was alweer zijn dertiende doelpunt van het seizoen. In de tweede helft was Weghorst belangrijk bij de 0-2. Na een harde voorzet raakte hij de bal verkeerd, waarna het leer voor de voeten van Bote Baku belandde die daarna gemakkelijk binnenschoot. De Duitser maakte deze middag drie doelpunten in de WWK Arena, maar twee daarvan werden na controle door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Bosz wint eindelijk weer

Peter Bosz heeft met zijn Bayer Leverkusen na drie wedstrijden weer eens gewonnen. In de BayArena won het met 5-2 van Stuttgart. Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven waren de backs aan de aftrap aan de kant van Bosz, Jeremie Frimpong kwam in de 74ste minuut het veld in.



In de eerste helft maakte Kerem Demirbay twee doelpunten voor Leverkusen. Na rust deed Stuttgart wat terug via Sasa Kalajdzic. Leverkusen raakte niet van de wijs en herpakte zich via goals van Leon Bailey en Florian Wirtz. De zeventienjarige Wirtz werd de eerste speler in de Bundesliga ooit die vijf doelpunten maakt voor zijn achttiende verjaardag. Kalajdzic maakte nog de 4-2, maar Stuttgart kon niet meer terugkomen tegen de ploeg van Bosz. Aanwinst Demirai Gray, die deze winter overkwam van Leicester City, bekroonde zijn debuut met een doelpunt en zette de eindstand op het scorebord.