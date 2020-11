Weghorst schittert in sensationele overwinning van VfL Wolfsburg

Beide doelpunten waren fraaie spitsengoals. Bij een 2-2 stand schoot Weghorst via de binnenkant van de paal raak en toen het 3-3 stond, verschalkte de oud-speler van onder meer AZ en Heracles de doelman met een steenharde kopbal. In de blessuretijd bracht invaller Bartosz Bialek de eindstand op het bord.



Door zijn twee treffers komt Weghorst op een totaal van zes goals in negen competitiewedstrijden dit seizoen. In de ruim twee jaar dat hij nu bij Wolfsburg speelt, heeft de viervoudig Oranje-international 39 goals in de Bundesliga gemaakt. Daarmee staat Weghorst op een knappe gedeelde vierde plek van de all-time-topscorerslijst van de Duitse club.



Tahith Chong viel zo’n 20 minuten voor tijd in bij Werder Bremen, dat de laatste 10 minuten met een man minder speelde vanwege de rode kaart voor Kevin Möhwald. Wolfsburg is door de overwinning geklommen naar de vijfde plek in de Bundesliga, hoewel Union Berlin daar morgen weer overheen kan gaan.