Weghorst schiet Wolfsburg naar volgende ronde EL, Kluivert scoort voor Roma

Feyenoord blijft hopen op Europese overwinte­ring na gelijkspel tegen Rangers

21:06 Feyenoord heeft de kansen op Europese overwintering verder zien slinken. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam in De Kuip niet verder dan 2-2 tegen Rangers FC, dat Feyenoord in september op Ibrox met 1-0 versloeg. Om door te gaan in de Europa League moet Feyenoord op 12 december winnen bij FC Porto en tevens hopen dat Young Boys verliest in Glasgow.