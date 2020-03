Weghorst redt Wolfsburg na nieuwe staking vanwege beledigende spandoeken

Ultra's van Union Berlin hadden hun pijlen gericht op de Duitse voetbalbond én op Dietmar Hopp, de steenrijke eigenaar van TSG Hoffenheim. Op één groot doek viel de tekst ‘hoerenzoon’ te lezen. Ook bij de fans van Bayern was Hopp gisteren de zondebok.



De supportersgroep van Union, genaamd de Hammer Hearts, neemt de verantwoordelijkheid voor de spandoeken. De ultra's menen dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is wanneer zij niet meer mogen uitdragen wat ze willen. ,,We zijn ertegen dat fans worden gecensureerd én collectief worden gestraft”, zo valt te lezen op hun website.



Volledig scherm © BSR Agency

Scheidsrechter Bastian Dankert stuurde de ploegen kort voor rust naar de catacomben. Na tien minuten kwamen de ploegen terug op het veld om het restant van de eerste helft te spelen. ,,Bij een volgende actie wordt de wedstrijd gestaakt”, liet de stadionspreker in stadion An der alten Försterei in Berlijn aan de bezoekers weten. ,,Jullie brengen het succes van onze club in gevaar. Er valt op deze manier niets te winnen, ik vraag jullie begrip daarvoor.”

Haat

De 79-jarige softeware-ondernemer wordt door een deel van de Duitse voetbalfans gezien als symbool van de door hen verafschuwde vercommercialisering van de sport. Hopp investeerde jarenlang miljoenen euro's in Hoffenheim en loodste de voormalig dorpsclub zo naar de hoogste Duitse divisie.



De spandoeken van de Union-fans werden op verzoek van onder meer de spelers weggehaald waarna het duel kon worden hervat. Union leidde op dat moment dankzij een treffer van Sebastian Andersson. Marvin Friedrich maakte er zelfs 2-0 van vroeg in de tweede helft. Yannick Gerhardt zorgde na een uur voor de aansluitingstreffer voor Wolfsburg. Weghorst zorgde met een kopbal tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker op aangeven van João Victor. Het was de elfde competitietreffer voor Weghorst dit seizoen.

Volledig scherm Wout Weghorst viert de 2-2 met aangever João Victor. © BSR Agency