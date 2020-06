Weghorst na twee doelpunten toch met rotgevoel naar huis

LIVE video Kijk hier vanaf 21:00 uur live de halve finale van de Coppa: Napoli-Internazio­na­le

20:25 Sinds gisteren wordt er in Italië weer op het hoogste niveau gevoetbald. Juventus plaatste zich dankzij een bloedeloos 0-0 gelijkspel tegen AC Milan (heenduel 1-1) voor de finale van de Coppa Italia. Vanavond is het om 21:00 uur de beurt aan Napoli en Internazionale in een duel dat je in dit artikel live kunt kijken. In Milaan won Napoli met 1-0 dankzij een doelpunt van Fabian Ruiz. Vanavond weten we wie zich na Juventus plaatst voor de finale, komende woensdag in het olympisch stadion in Rome.