Weghorst morst punten met Wolfsburg in jacht op Champions League

Advocaat: ‘De vreugde straalde van het elftal af, dat had ik een tijd niet gezien’

17:19 Feyenoord heeft tegen Willem II de grootste overwinning in de Eredivisie onder leiding van trainer Dick Advocaat geboekt. ,,Zelfs bij een stand van 5-0 zag je dat we dreigend bleven en op zoek gingen naar de 6-0. Het was leuk om naar te kijken”, zei de 73-jarige Hagenaar.