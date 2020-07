Weghorst mogelijk tegen Dost of Van Wolfswinkel in kwartfinale Europa League

De loting voor de kwartfinales van de Europa League is bekend. Het Ruhrgebied in Duitsland is het strijdtoneel. Een affiche dat mogelijk op de rol staat: VfL Wolfsburg met Wout Weghorst tegen Ricky van Wolfswinkel (FC Basel) of Bas Dost en Jonathan de Guzman (Eintracht Frankfurt).

Nog een maand tot ook de Europa League wordt hervat. In Nyon is geloot tot aan de finale, die in het stadion van FC Köln wordt gespeeld op 21 augustus. Voor de uitbraak van de coronapandemie is al een aantal duels gespeeld in de achtste finales gespeeld. Zo won Peter Bosz met Bayer Leverkusen met 3-1 van Glasgow Rangers in Schotland. Wout Weghorst moet met VfL Wolfsburg een 2-1 nederlaag zien weg te poetsen bij Sjachtar Donetsk.

De duels tussen Sevilla en AS Roma met Luuk de Jong (Sevilla) en Justin Kluivert (Roma)en Inter en Getafe werden al uitgesteld door het coronavirus. Deze wedstrijden, worden in tegenstelling tot de andere duels, direct beslist. Een beslissing over één wedstrijd geldt ook voor de kwartfinales en halve finales.

Nederlandse onderonsjes

Als Wolfsburg doorstoot tot de kwartfinales dan staat een Nederlands onderonsje op de rol. Wout Weghorst komt dan hoogstwaarschijnlijk Ricky van Wolfswinkel tegen, die in Frankfurt met 3-0 won van Bas Dost en Jonathan de Guzman.

Peter Bosz en Daley Sinkgraven komen bij plaatsing Inter met Stefan de Vrij tegen of Ajax-beul Getafe. Leverkusen verdedigt op eigen veld dus een 3-1 voorsprong tegen Glasgow Rangers.

Manchester United

Wie al zeker lijkt van een plek in de kwartfinales is Manchester United. De ploeg van Ole Gunnar Solksjaer won in Oostenrijk met 5-0 van LASK Linz, de ploeg die AZ en PSV uit de Europa League knikkerde. Het Istanbul Basaksehir van Eljero Elia kan de volgende tegenstander zijn. Dan moet de Turkse ploeg eerst afrekenen met FC Kopenhagen (0-1 winst).

Halve finales

Uit de koker van Thomas Helmer, winnaar van de UEFA Cup (voorloper van de Europa League) in 1996 met Bayern München, rolden ook direct de affiches voor de halve finales uit de koker: Olympiakos, Wolverhampton Wanderers, Sevilla of AS Roma komt LASK Linz, United, Istanbul Basaksehir of FC Kopenhagen tegen.

Het andere affiche in de halve eindstrijd is: Inter/Getafe/Rangers/Leverkusen tegen Wolfsburg/Sjachtar Donetsk/Basel/Eintracht Frankfurt.

Twee van deze ploegen treffen elkaar op 21 augustus in Keulen.