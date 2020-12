Weghorst heeft spijt van opmerkingen over vaccinatie: ‘Wilde alleen laten zien dat je je moet informeren’

Enkele ietwat cryptische uitlatingen van de 28-jarige Nederlander leidden tot nogal wat onbegrip en boosheid op sociale media. ,,Stel je voor, er is een vaccin dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen. Tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt”, wierp Weghorst op. Na zijn bericht kreeg hij veel kritiek en verwijderde hij zijn post op Instagram Stories.



Weghorst, dit seizoen al goed voor 9 goals in 11 duels in de Bundesliga, legde later uit dat het zijn bedoeling was mensen aan te sporen om zichzelf goed te informeren. Die boodschap kwam echter niet aan.